L'extension The Elder Scrolls: Legends : Les Iles de la folie le 24 janvier

Bethesda Softworks annonce la sortie le 24 janvier de la nouvelle extension du jeu The Elder Scrolls: Legends : Les Iles de la folie. Cette extension sera disponible en téléchargement gratuit sur PC, mobiles et tablettes.Cette nouvelle extension de The Elder Scrolls: Legends intègrera de nouvelles mécaniques de cartes et de rangées, un récit tourné autour des thèmes de la transformation et de la folie et une histoire mêlant comédie et tragédie.

La bande-annonce de la nouvelle extension Les Iles de la folie est disponible ici :