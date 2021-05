Les gros titres...

Alors que sera disponible le 15 février 2019 sur Xbox One, Playstation 4 et PC le jeu Metro Exodus, Deep Silver et 4A Games dévoilent aujourd’hui un « Making-of " en trois parties, filmée à Kiev et à Malte dans les deux studios de 4A Games, au moment la touche finale du jeu Metro Exodus.

Le documentaire met en avant des interviews avec des personnes clé de chez 4A Games, des images d'archives et des photos, ainsi que des documents inédits issus du développement de 5 années du jeu Metro Exodus, depuis les tous premiers stades de conception. Cette série plonge les fans au cœur du processus de création de 4A Games, avec leur projet le plus ambitieux à ce jour. Dans le premier épisode, nous rencontrons l’équipe de "Spartiates" ayant fondé 4A Games avec un seul objectif en tête : sortir du rang des outsiders et créer le studio qui pourrait donner vie à la série de romans de Dmitry Glukhovsky.