La chaîne de magasins GameStop rachetée le mois prochain

La chaîne américaine des magasins GameStop serait sur le point d'être rachetée par une de ces 2 entreprises: Sycamore Partners ou Apollo Global Management selon le Wall Street Journal.

A leur dernier trimestre, la chaîne a perdu plus de 488 millions de dollars américains et son rachat devrait se faire d'ici la fin février. Malgré ces pertes, la vente de nouvelles consoles sont en hausse et la vente de jeux tels que jeux Spiderman (PS4) et Red Dead Redemption 2 ont aidé à la croissance du marché.

À ce que l'on sache, les magasins EB Games du Canada ne seront pas affectés par la vente de la chaîne GameStop.