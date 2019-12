Les gros titres...

C’est en 2001 que Bungie lançait le premier titre de la série Halo nommé à l'époque Halo : Combat Evolved qui allait marquer à tout jamais le monde des jeux de tir à la première personne sur consoles. Alors que la franchise a su conserver une place de choix dans le cœur de nombreux amateurs c'est avec Halo: Reach en 2010 sur Xbox 360 que la franchise a connu l'apothéose. Dernier jeu produit entièrement par le studio créateur Bungie, le jeu a été acclamé par la presse spécialisée pour en faire le jeu de tir multijoueur de l'année en 2010. Si la destinée de Halo allait passer par un autre studio, 343 industries, jamais elle aura par la suite connu le succès retentissant de Halo: Reach. Mais l'ajout de la compilation The Masterchief collection en novembre 2014 sur Xbox One allait ouvrir toute grande la porte au retour de Halo Reach remastérisé. Absent de la compilation au départ, il aura fallu attendre 5 ans pour finalement avoir droit au traitement royal de Reach qui s'ajoute enfin à la Masterchief Collection. Le jeu désormais en 4K à 60 ips est offert sur Xbox One et PC via Steam au coût seul de 10,99 $ ou encore via la Masterchief Collection à 49,99 $.

La chute de Reach

L’histoire de Halo: Reach nous transporte donc en l’an 2552, quelque temps avant les événements de Halo Combat Evolved. La plupart des humains ont déjà succombé aux attaques de l’Alliance Covenant. Cette dernière s’attaque maintenant à l’un des derniers retranchements humains. Toutefois, avant d’achever son invasion, elle devra se buter à l’une des plus imposantes bases militaires gérées par l’UNSC. Cette dernière peut compter sur des super soldats pour lutter contre les forces de l’Alliance Covenant. Vous incarnerez donc l’un de ces soldats d’élite issus du programme Spartan nommé Noble 6. Ainsi, vous plongerez dans cette bataille que nous savons déjà perdue d’avance.