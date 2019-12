Les gros titres...

BANDAI NAMCO Entertainment America a annoncé aujourd'hui que le jeu SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris sortira le 22 mai 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC via STEAM.

Suivant les événements de la populaire série animée japonaise SWORD ART ONLINE Alicization, SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris suit le personnage Kirito dans un monde virtuel mystérieux mais familier connu sous le nom de «Underworld», où les IA se comportent comme des humains. Les joueurs revivront des moments connu de la série à travers des combats intenses et rencontreront les personnages préférés des fans, notamment Eugeo, Alice, Administrator et bien d'autres.

Les précommandes sont disponibles dès maintenant pour une sortie le 22 mai 2020. Voici la bande-annonce: