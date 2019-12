Quand sont annoncés des jeux basés sur des animés japonais on s'attend toujours à des séquences vidéo dignes de la série. C'est le cas avec One Punch Man: A Hero Nobody Knows qui a droit à une nouvelle vidéo qui met en avant-plan, l'introduction du jeu. One Punch Man est attendu le 28 février 2020 sur Xbox One, PS4 et PC. Voici cette nouvelle vidéo: