Les gros titres...

Profitant dans la grosse vitrine que sont les Games Awards 2019 qui se déroulaient hier, Microsoft a dévoilé officiellement le successeur de la console Xbox One. Ainsi, on désignera par Xbox Series X la prochaine puissante plateforme de Microsoft qui adopte un tout nouveau look. Sous forme d'un gros monolithe rectangle, la bête de Microsoft est attendue dès novembre prochain.

Du jeu en 4K et 8K

Cette prochaine console s'appuiera sur une résolution optimisée en 4k à 60 et même 120 ips. Mais pour le joueur moins compétitif qui voudrait axé son expérience vers l'expérience visuelle, il sera possible de jouer pour la première fois sur console et 8k à 33 millions de pixels. Un mot sur la manette qui adopte le concept intégré par Sony sur sa Dual Shock 4 à savoir un bouton "share" pour partager rapidement nos séquences en jeu.