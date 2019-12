Suda 51 nous avait promis une grosse bande-annonce de No More Heroes 3 d'ici la fin de l'année. Là voici! Même si on y aperçoit que 3 secondes du jeu, l'ambiance semble être au rendez-vous et la vidéo complète est quand même très cool. No More Heroes 3 sera disponible sur Nintendo Switch uniquement, et ce, quelque part en 2020.