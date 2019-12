Les gros titres...

Titre: Pokémon Épée et Bouclier

Développeur: Game Freak

Éditeur : Nintendo

Plateformes: Nintendo Switch

Type: Jeu de Rôle

Date de sortie: 15 novembre 2019

Le 15 novembre dernier sont sortis les derniers jeux de la série Pokémon. Dans les versions Épée et Bouclier nous nous transportons dans la grande et majestueuse région de Galar. Une région propice à la formation des dresseurs Pokémon.

Pour commencer votre formation, le champion du tournoi vous remet un des 3 pokémons de Départ. Ouistempo du type herbe, Flambino du type feu et Larméléon du type eau. Votre nouveau compagnon et vous devez parcourir la région et amasser les 8 badges pour avoir le droit d’affronter les maîtres et les aspirants dans un tournoi qui pourrait faire de vous le nouveau maître Pokémon de Galar.

Comme amateur de la franchise Pokémon, j’attendais ce jeu avec impatience et voici ce que j’en ai pensé.



- le monde ouvert dans les terres sauvages;

- les défis d’arènes avant d’affronter les champions d’arènes ;

- la musique juste parfaite;

- le post-game compétitif en ligne;



- le ‘’clipping’’ des pokémons et des éléments du décor;

- le jeu est trop facile et trop linéaire;

- changement de météo trop fréquent dans un espace restreint;