Les gros titres...

Notre bon ami Steeve Tremblay a pris l'initiative d'inviter Fred Laroche sur son podcast enregistré dans Le Salon de Gaming de Monsieur Smith. Une discussion fort intéressante (n'est-ce pas?) sur plusieurs sujets dont le State of Play et le Nindies de ce mois de décembre. Parmi quelques dérapages contrôlés, Steeve et Fred en profitent également pour nous parler de leurs jeux vidéo préférés de 2019.

Bien entendu, on vous encourage à aller visiter et vous abonner aux publications (web et youtube) du Salon de Gaming de Monsieur Smith.

Écoutez le podcast du Salon de Gaming de Monsieur Smith par le biais du lecteur SoundCloud ci-dessus ou via Google Play, Apple Podcast, Spotify, RZO , Balado Québec et toute application permettant l'écoute de vos balados préférée!

Bonne écoute!