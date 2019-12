Les gros titres...

Selon Peter Brown du site Gamespot, qui s'est entretenu avec Phil Spenser le grand patron de la division Xbox chez Microsoft, la prochaine console Xbox pourra permettre la pause de plusieurs jeux en même temps. Il s'agit là d'une fonctionalité très intéressante pour les amateurs qui pourront reprendre à des moments clés plusieurs jeux mis en pause sans même avoir à repartir le jeu et poursuivre d'un point de sauvegarde.

Le cloud gaming oui mais...

Sur l'expérience un peu cahotique de Google Stadia qui s'appuie que sur les nuages pour propulser ses jeux, Phil Spencer a précisé lors de l'entrevue qu'il comprend que nous sommes pas totalement rendus à remplacer le gaming entièrement par le nuage. Ainsi il voit le service Xcloud comme un façon de “transporter” notre gaming avec nous partout: “we do think that ability for me to take my gaming experience with me” - Spencer.

On sent donc qu'on révise un peu à la baisse les attentes d'une expérience de gaming que sur les nuages chez Microsoft.

L'entrevue est disponible ici: https://www.gamespot.com/articles/xbox-series-x-exclusive-details-say-hello-to-micro/1100-6472190/