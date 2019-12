Le blogue québécois AccroTechno par Game-Focus.com

La confirmation que la prochaine console de Microsoft se nommera Xbox Series X nous laisse un second mystère à résoudre, comment sera nommée l'autre Xbox toujours non annoncée?

Phil Spencer le patron de la division Xbox avait confirmé plus tôt cette année que Microsoft allait aller de l'avant avec une autre console potentiellement sans lecteur de disque et moins puissante. Alors que nous avons en ce moment la Xbox One X et la Xbox One S, peut-être avons-nous la réponse sous les yeux avec un nom potentiellement dérivée de la Xbox Series X en nommant tout simplement l'autre console la Xbox Series S. Dossier à suivre....