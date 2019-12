On vient d'apprendre la confirmation que le jeu NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 ROAD TO BORUTO s'amène sur Switch en 2020, le 24 avril. Pour l'occasion, ont été confirmé des personnages et scénarios supplémentaires lesquels seront également offerts en téléchargement pour les version PC, PS4 et Xbox.

Nous vous invitons à écouter la critique que nous avions faite en février 2017 de la version Xbox One.