Les gros titres...

Quand ont revient sur l'histoire de la Xbox, une constante nous apparaît, la franchise Forza Motorsport a accompagné chacune des consoles avec succès depuis 2005. Si à ce jour on revendique déjà 7 édition de Forza, l'arrivée de la Xbox Series X en novembre 2020 signifie également la sortie d'un 8e volet à Forza.

Dernièrement, Chris Esaki, directeur créatif chez Turn 10, expliquait en quelques mots, la nouvelle direction que prendra la franchise Forza Motorsport avec un jeu résolument plus simulation. Ainsi, la chaleur réagira cette fois avec la pression des pneus changeant l'adhérence. Même chose pour l'asphalte qui aura des températures changeantes en fonction du soleil et du passage des voitures. On comprend donc que la piste froide au début de l'épreuve sera moins adhérente que vers la fin. Mais attention puisque les résidus de caoutchouc de pneus usés vont également influencer l'adhérence de la piste. Il a aussi évoqué un travail sur les suspensions qui seront plus réalistes en plus de 15 autres fonctionnalités qui ne sont pas dévoilées à cette étape.

Voilà donc de la musique aux oreilles des amateurs de courses qui en exigent beaucoup plus à chaque édition. Vivement la prochaine Xbox!

Via: teamvvv.com