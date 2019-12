Le blogue québécois AccroTechno par Game-Focus.com

Vous n’avez peut-être pas encore complété vos emplettes pour Noël, eh bien voici quelques petites suggestions de la part de Sony. Ainsi, du 19 décembre au 2 janvier prochain, vous pourrez vous procurer la PlayStation 4 aux rabais. Si vous optez pour le modèle ‘’Seulement sur PlayStation’’, cette dernière vous coûtera 299,99 $. Si toutefois vous préférez le modèle PS4 Pro avec le jeu NHL 20, vous allez payer 399,99 $. Ce n’est pas tout, les jeux Death Stranding, Marvel’s Spider-Man Game of the Year Edition et Days Gone sont offerts en réductions.

• Death Stranding - à partir de 49,99 $ (prix de vente suggéré)

• Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition - à partir de 29,99 $ (prix de vente suggéré)

• Days Gone - à partir de 29,99 $ (prix de vente suggéré)

Si jamais vos petits ou grands ‘’gameurs’’ possèdent déjà ces titres, vous pouvez consulter les idées de cadeaux PlayStation.