Les gros titres...

Bigben et KT Racing vous présentent fièrement la nouvelle bande-annonce du jeu TT Isle of Man- Ride on the Edge 2. Ce jeu de moto sera disponible en 2020. Pour ce nouvel opus, le studio a reconstruit son système de physique des motos afin de rendre l’expérience plus réaliste. L’effet gyroscopique a également été implanté afin d’avoir plus de précision pour piloter vos bolides. De plus, vous serez averti lorsque vous irez trop vite et que vous allez risquer de prendre une débarque. Le système de freinage a lui aussi été revu afin de proposer la meilleure expérience. Bref, c’est un titre plus complet qui vous sera proposé en 2020. TT Isle of Man- Ride on the Edge 2 sera disponible sur PC, PS4, Xbox One et bien sûr Nintendo Switch. En attendant, voici la plus récente vidéo du jeu.