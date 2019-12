Les gros titres...

Attention! Plusieurs promotions très intéressantes se trouvent présentement sur le Epic Games Store pour les joueurs PC. Du 12 décembre 2019 au premier janvier 2020, rendez-vous sur le Epic Games Store à chaque jour pour un nouveau jeu gratuit! Une bonne manière de se créer de nouveaux utilisateurs. Chaque jeu gratuit sera uniquement disponible pendant 24 heures, alors faites vite! Le premier jeu disponible gratuitement est l'excellent indie Into the Breach.

Aussi, à l'achat de de 15$ US ou plus, vous profitez d'un rabais de 10$! Ce rabais s'applique également sur les jeux vidéo déjà soldés. On retrouve donc des jeux tels que The Division 2 à 4.99$ US, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint à 13.99$ US, Red Dead Redemption 2 à 37.99$ US, et Borderlands 3 à 28.99$ US. Je vous invite à aller faire un tour par vous-même! N'oubliez pas d'activer le BON EPIC de 10$ avant de passer à la caisse.