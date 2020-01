Les gros titres...

Habituellement, le mois de janvier est plutôt tranquille pour les joueurs, puisqu’il n’y a pas des tonnes de nouvelles sorties. Afin de bien débuter la nouvelle année, Sony offrira les jeux Uncharted: The Nathan Drake Collection ainsi que Goat Simulator aux membres du service PS Plus. Les abonnées auront donc jusqu’au 3 février pour ajouter ces titres à leur collection. Si vous n’aviez pas déjà eu la chance, vous pourriez découvrir les trois premiers volets de la franchise Uncharted puisque ceux-ci sont inclus dans la collection. C’est donc l’occasion rêvée de faire la connaissance de Nathan Drake et ses acolytes. Quant à Goat Simulator, eh bien, préparez-vous à un jeu déjanté dans lequel vous devrez propulser votre chèvre dans l’environnement afin de cumuler des points. Bref, voici deux (quatre) jeux qui sauront vous occuper jusqu’au mois de février.