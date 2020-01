Les gros titres...

Le règne de Jurassic World Evolution tire à sa fin puisque ce titre cèdera bientôt sa place à de nouveaux jeux gratuits pour le service Game With Gold. Vous avez encore jusqu’au 15 janvier pour le télécharger gratuitement, par la suite le jeu laissera sa place au jeu Batman: The Telltale Series, qui sera offert du 15 janvier au 15 février. Depuis le premier janvier, le jeu Styx: Shards of Darkness est déjà disponible en téléchargement pour les membres, et ce, jusqu’au 31 janvier. Les jeux Xbox 360 Tekken 6 et LEGO Star Wars II: The Original Trilogy se succèderont au court du mois de janvier. Tekken 6 sera disponible du 1er janvier au 15 janvier, tandis que LEGO Star Wars : II sera offert du 16 au 31 janvier. Certes, un début d’année plutôt tranquille, mais qui saura plaire aux membres Game With Gold.