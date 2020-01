Une nouvelle vidéo publicitaire pour Animal Crossing : New Horizons

Le mois de mars, est attend par plusieurs amateurs de Nintendo, puisque le 20 mars prochain, vous pourrez vous procurer le jeu Animal Crossing : New Horizons sur Switch et Switch Lite. Eh bien, afin de vous titiller un peu, Nintendo vous invite à regarder une courte vidéo publicitaire qui vous permettra de voir le boitier de la version physique. Dans la vidéo on apprend que la compagnie de Tom Nook va se nommer Nook Inc et que nos petits animaux iront s’amuser sur une île désertique ou ils vont pouvoir se bâtir une nouvelle vie remplie de possibilité. Certes, on apprend que trop peu de chose, mais ce n’est que le début, parions que d’ici la sortie d’Animal Crossing New Horizons nous allons avoir le droit de visionner d’autres vidéos. C’est le 20 mars 2020 que vous pourrez débuter cette vie de rêve.