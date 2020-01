Les gros titres...

Après Sony, Microsoft et Epic Store, c’est au tour de Twitch Prime de dévoiler les jeux gratuits du mois de janvier. Ainsi, les membres Amazon Prime et Twitch Prime vont pouvoir télécharger les jeux :

• A Normal Lost Phone

• Anarcute

• Ape Out

• Dandara

• Enter the Gungeon

• Gato Roboto

• Heave Ho

• Kingdom: New Lands

• Splasher

• Witcheye

Voici quelques jeux intéressants avec lesquels vous pourrez vous amuser. En plus des jeux gratuits, vous pourrez vous procurer des items pour les jeux Borderlands 3, Apex Legends et Red Dead Online et GTA Online. Allez dépêchez-vous d’aller télécharger ces jeux gratuits avant le 3 février.