Les gros titres...

Ça bouge énormément du côté de la franchise Dragon Quest. Après la parution de Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age sur Nintendo Switch en septembre dernier et un film en image de synthèse intitulé Dragon Quest: Your Story qui sera bientôt disponible sur Netflix; le créateur de la série Yoji Horii a fait savoir que la production du douzième épisode a débuté en 2019. On est donc encore loin du dévoilement d'une date de sortie, mais Yoji Horii nous promet qu'on aura droit à encore plus de Dragon Quest d'ici là! On aura probablement droit à des portages/remasters des anciens titres sur la console de Nintendo et bien entendu Dragon Quest : La Quête de Daï fera son grand retour en dessin animé et en jeu vidéo! D'ailleurs, Dragon Quest : La Quête de Daï aura aussi droit à une réimpression en français chez l'éditeur de manga Delcourt/Tonkam, si on en croit leurs derniers Tweets. En attendant, je vous laisse admirer la bande-annonce japonaise de Dragon Quest: Your Story qui devrait arriver ce mois-ci sur Netflix.