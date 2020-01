CES 2020: Enfin une OLED sous les 55 pouces chez LG

Chez LG il semble qu'on ait finalement écouté les consommateurs qui réclamaient un écran OLED un peu moins gros. Ainsi on apprend en marge du salon CES, que sera ajouté dans le prochain line up LG un écran 4K de 48 pouces de la gamme OLED. Il s'agit d'une réponse direct à Samsung qui propose un écran QLED de 49 pouces. L'intérêt pour ce type d'appareils de qualité existe encore aujourd'hui pour un téléviseur d'appoint comme dans une salle à manger ou une petite chambre. Si le prix est inconnu à cette étape, on comprend qu'il sera logiquement légèrement inférieur à celui de la B9 55 pouces.