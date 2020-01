Les gros titres...

Titre: Death Stranding

Développeur: Kojima Productions

Éditeur : Sony Interactive Entertainment

Plateformes: PS4

Type: Action

Date de sortie: 8 novembre

Lors de son annonce, ce nouveau projet de Kojima avait beaucoup fait parler les amateurs. Les jeux de Kojima sont ou bien un chef-d’œuvre ou un jeu totalement hait des joueurs. Eh bien, personnellement j’avais beaucoup d’intérêt pour le jeu, mais aucune attente. C’est pourquoi j’avais hâte de me plonger dans ce jeu d’action. Certes, mon voyage fut sensationnelle, bien que ce jeu ne soit pas parfait j’ai eu beaucoup de plaisir à me laisser bercer par l’excellente piste sonore qui vous suivra tout au long de votre périple dans se monde post-apocalyptique. Le visuel vous charmera tout autant. Il ne faut pas non plus oublier le principe du jeu qui consiste à parcourir les divers paysages afin de livrer les items aux différents protagonistes. Bref, voici notre test de Death Stranding.

+ L’aspect visuel

+ La bande-son

+ L’histoire

+ L’ambiance du jeu

+ Un jeu enivrant

+ Bonne durée de vie

-Un peu répétitif

-Courbe d’apprentissage plutôt lente

-Contrôle complexe