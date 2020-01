Un nouveau modèle de switch en préparation pour la mi-2020?

Il semblerait qu’une nouvelle version de la Nintendo Switch soit en préparation et que la production devrait débuter dans le premier quart de 2020. En fait, c’est ce qu’on apprend via la publication Taiwanais DigiTimes. Des rumeurs voulaient que la Switch Pro fasse son apparition en 2020, cette dernière serait munie d’un écran plus gros ainsi qu’une meilleure résolution. Pour l’instant, nous n’avons aucune nouvelle à ce sujet, ni aucune confirmation de la part de Nintendo. Parions que si cette rumeur est véridique nous allons le découvrir sous peu.