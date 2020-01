CES 2020: Du changement pour la norme Bluetooth

Le groupe derrière la norme Bluetooth, profite du salon CES 2020 pour annoncer de petits changements. Ainsi, l'adoption de la nouvelle norme LC3 permettra une meilleure gestion de la consommation de l'énergie pour allonger la durée avec une charge de pile tout en augmentant la qualité du son. On nous promet aussi une meilleure compatibilité avec les téléviseurs.

Bluetooth dans les salles de cinéma?

Toujours selon le groupe Bluetooth, il semble qu'il sera éventuellement possible pour les personnes ayant un appareil auditif Bluetooth de se rendre dans un cinéma compatible et entendre le film directement dans l'oreillette. On comprend donc que la norme ajoutera le support de nombreux appareils en même temps. Pas de date n'a été précisé sur le déploiement de la compatibilité avec le codec LC3.

