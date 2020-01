CES 2020: Une voiture électrique signée Sony

Ne vous emballez pas trop vite puisque très souvent le salon CES est l'occasion pour les compagnies de simplement jeter des pierres dans l'eau en regardant la réaction de la presse et des amateurs face à une annonce. C'est sans doute le cas de Sony avec le dévoilement de la voiture électrique Vision-S. Le concept de la voiture futuriste de Sony a été élaboré avec l'aide de nombreux partenaires dont BlackBerry, Bosh et le constructeur Magna. Naturellement, elle possède de nombreux écrans, gadgets de Sony et plus de 33 capteurs pour en faire un objet technologique très avancé. Pourquoi pas une édition PlayStation!