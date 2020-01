CES 2020: Une litière pour chat connectée qui analyse le résultat

Pourquoi pas? Alors que pratiquement tout ce qui peut être connecté dans le monde d'aujourd'hui l'a été, on doit se rabattre sur ce qui est peu susceptible de l'être. Au CES 2020 a été présenté la litière à chat LuluPet capable de grandes choses. Le but de cette dernière n'est pas réellement de se nettoyer seule mais bien d'évaluer le travail effectué par votre chat pour ensuite évaluer sa condition. Via l'application mobile, vous aurez une base de données des excréments et pipis de votre boule de poiles adorée. Imaginez à distance être certain que tout va bien à la maison. Même une petite caméra vous permettra de regarder de près et avec précision le travail de votre chat... La litière LuluPet sera disponible sur Amazon dans quelques mois sous les 200 $ CAD.