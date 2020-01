DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Depuis la sortie des écrans 4K, les consommateurs sont nombreux à se plaindre d'un effet de mouvement très désagréable de plusieurs émissions et films. Ce phénomène désigné souvent par "soap opera effect" donne l'impression d'un flou de mouvement ou d'une traînée comme si nous écoutions un film des années 80 en format cassette VHS. Pour y remédier, il faut aller jouer dans les options avancés du mode "Motion Rate" ou "TruMotion" pour ajuster voir retirer le post-traitement logiciel du téléviseur.

Voilà que l'organisation responsable de la norme 4K, la UHD Alliance, présente au CES 2020 a annoncé que le mode "Filmmaker" sera ajouté dans plusieurs téléviseurs en 2020. C'est le cas des deux plus gros fabricant au monde LG et Samsung qui confirment se joindre à Panasonic, Philips et Vizio pour ajouter ce nouveau mode à leurs appareils de 2020 qui permettra de se rapprocher de la source originale sans le post-traitement numérique du fabricant. En terminant, UHD Alliance obligera les fabricants à nommer le mode "Filmmaker' de la même manière peu importe la marque de l'appareil pour faciliter le repérage par l'utilisateur.

Notez que seuls les nouveaux appareils de 2020 après le mois de mars auront ce mode qui ne sera pas ajouté aux anciens modèles via une mise à jour.