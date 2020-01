Les utilisateurs Switch et Switch Lite peuvent dès maintenant faire le pré-achat du jeu Samurai Shodown. En plus de recevoir un rabais de 10%, ils vont recevoir gratuitement le jeu SAMURAI SHODOWN! 2, qui est sortie sur le Neo Geo. Ainsi, ils auront deux titres pour le prix d’un. C’est le 25 février que le titre sera disponible en Amérique du Nord sur Switch et Switch Lite. Si vous optez pour la copie physique, vous aurez un habillage pour votre manette.