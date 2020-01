Les gros titres...

Qu'est ce que nous réservera l'année 2020 côté jeux vidéo? Si on regarde dans nos rétroviseurs, on doit admettre que le passé nous appris qu'une année d'introduction de console(s) est souvent une année de transition. Comme nous attendons pas une mais deux consoles avec la Xbox Series X et la PS5, certains développeurs et éditeurs vont décider de se concentrer sur les nouvelles plateformes risquant donc de repousser des projets.

Mais certains titres sont quand même à surveiller et en voici quelques-uns pour la première moitié de l'année 2020:

Ori and the Will of the Wisps

Attendu le 11 février 2020

Sur: PC, Xbox One

Final Fantasy 7

Attendu le 3 mars 2020

Sur: PS4

Doom Eternal

Attendu le 20 mars 2020

Sur: PC, PS4, Xbox One, Switch

Animal Crossing: New Horizons

Attendu le 20 mars

Sur: Switch

Half-Life: Alyx

Attendu le 20 mars 2020

Sur: PC

Cyberpunk 2077

Attendu le 16 avril 2020

Sur PC, PS4 et Xbox One

Dying Light 2

Attendu avant l'été

Sur : PC, Xbox One et PS4

Wasteland 3

Attendu le 19 mai 2020

Sur : PC, Xbox One et PS4

The Last of Us 2

Attendu le 29 mai 2020

Sur : PS4

En terminant, notons que certains autres titres sans date de sortie claire sont prévus en 2020 tels que Godfall, Ghost of Tsushima, Halo Infinite, Watch_Dogs Legion, Skulls and Bones et Microsoft Flight Simulator.