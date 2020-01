Les gros titres...

SEGA AGES c'est la plateforme rétrogaming de Sega disponible sur la console Switch. Sega Ages vous permet de télécharger d'anciens jeux de la belle époque des arcades, du 8-bit et 16-bit. Cette fois on nous annonce l'ajout de deux jeux, Shinobi et Fantasy Zone. Ces deux titres légendaires rejoignent le catalogue SEGA AGES sur Nintendo Switch dès le 23 janvier prochain.

Shinobi

Le maître ninja Joe Musashi écrit sa légende dans ce grand classique de l’action-plateforme en scrolling horizontal. Seul, il doit sauver les dizaines d’enfants du clan Oboro des griffes de ZEED, le syndicat du crime qui les a enlevés. Une épée affûtée, des shurikens en grand nombre, des couteaux de lancer et même un peu de magie ne seront pas de trop pour se frayer un chemin jusqu’à la tête pensante de l’organisation maléfique.

Fantasy Zone

Le pionnier du « cute ‘em up » narre les aventures poignantes du puissant robot guerrier galactique Opa-Opa, en quête de vengeance dans un univers pastel aussi mignon qu’impitoyable. Les ennemis lâchent des pièces, à convertir en armes et bonus pour venir à bout des immenses boss qui peuplent cet univers particulièrement original et décalé. Fantasy Zone est un grand classique à découvrir de toute urgence !