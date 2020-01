Les gros titres...

Il semble maintenant clair que le prochain volet de la franchise Assassin’s Creed a été fuité. C'est via le géant détaillant en ligne Amazon, suivi de Gamespot/eEBgames que nous avons pu apprendre que le jeu Assassin's Creed Ragnarok sera proposé un peu comme les jeux Pokémons, en deux versions, Mjolnir et Valhalla. Il a été suggéré que les deux jeux seront disponibles sur les prochaines plateformes, Xbox et PS5. Naturellement, les pages faisant référence à Assassin's Creed Ragnarok ont été retiré depuis. Dossier à suivre...

