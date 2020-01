Les gros titres...

La rumeur faisant état de l’ajout prochain d’une console Switch Pro plus puissante n’est pas surprenante du tout. D’abord, le marché des consoles est sur le point changer drastiquement avec l’ajout de la nouvelle Xbox et la PS5 qui arrivent toutes deux pour la fin de l’année 2020 mais également puisque les TV 4K semblent enfin s’imposer dans la majorité des foyers.

La Switch actuelle étant très proche de l’architecture de la boîte Nvidia Shield TV, il fallait en déduire que suivant le passage à une nouvelle version puissante de la Shield TV avec la Pro maintenant 4K native et équipée de la puce NVIDIA Tegra X1+, que Nintendo allait suivre en adoptant elle aussi de cette architecture Pro pour proposer une nouvelle Switch. L’idée de poursuivre avec cette architecture NVIDIA Tegra X1+ avec GPU NVIDIA à 256 cœurs et 3 Go de RAM permettra à Nintendo de simplement conserver son interface et de garder la compatibilité complète avec la Switch actuel.

Ce changement toujours non-confirmé par Nintendo est donc évident et relativement logique. Dossier à suivre....