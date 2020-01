Les gros titres...

Les joueurs PS4 pourront dès aujourd'hui plonger dans l'aventure horrifique du jeu Tokyo Dark- Remembrance. Ce jeu développé par Cherrymochi et mebius vous invite à tenter de résoudre le mystère qui entoure la disparition du partenaire du détective Itō Ayami. Les seuls indices que vous avez sont une marque rouge et une mystérieuse entité. Chaque action que vous allez prendre dans cette nouvelle animée vous mènera vers l'une des dix fins possibles.

Le studio responsable des animations des jeux Breath of the Wild et Xenoblade Chronicles est è l'origine des animations de Tokyo Dark- Remembrance.

Bref, si vous êtes un joueur PS4 avide d'horreur ce titre est disponible dès maintenant sur PS4 au prix de 19,99 USD.