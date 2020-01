Le plein d'infos sur vos séries télé - semaine du 12 janvier 2020

La chaine The CW a renouvelé plusieurs de ses séries dont: Batwoman (saison 2), Flash (s7), Riverdale (s5), Nancy Drew (s2), All American (s3), Black Lightning (s4), Charmed (s3), Legends of Tomorrow (s6), Dynasty (s7), In the Dark (s3), Legacies (s3), Roswell, New Mexico (s3).