Les gros titres...

Un peu avant que la console Xbox Series X ne soit annoncée, nous avions entendu dire que Microsoft allait rendre compatibles les jeux de la génération Xbox One et la prochaine Xbox. Mais une question n'avait pas été répondu, est-ce la prochaine Xbox aura des jeux juste à elle ne pouvant rouler sur une Xbox One-S-X? La réponse est maintenant connue et c'est non, Microsoft n'a pas l'intention de sortir des jeux que pour la Xbox Series X.

Ainsi, selon le directeur de Microsoft Studios, Matt Booty, qui s'est entretenu avec le site de jeux MCV, il faut voir l'écosystème Xbox exactement comme un ordinateur qui peut rouler le même jeu de manière différente selon sa configuration. Donc, quand Microsoft sortira Halo Infinite, ce sera le même jeu pour la Xbox One S, X que sur la prochaine Xbox ou même Windows 10, mais avec des graphismes très différents selon la plateforme. Est-ce qu'éventuellement nous aurons des jeux que compatibles avec la Series X? Microsoft ne ferme pas la porte mais ce n'est pas dans les plans de départ toujours selon Matt Booty.