Les gros titres...

On dirait que c’est dans la nature humaine de chercher des confrontations. Dans le jeu vidéo, comme dans le sport, on s’abreuve de chiffres de vente et de comparaisons techniques entre les consoles. Laquelle est techniquement la plus forte? Laquelle se vend le mieux? Quelle console a les meilleurs jeux etc... Au final, pourquoi donc sentons-nous encore le besoin de tout prendre comme une confrontation?

Sur moi, ça ne colle plus.

Comme Néo, on dirait que je voit désormais la matrice et que toutes ces gué-guerres n'adhèrent plus sur moi. Je suis capable de comprendre et admettre ce que chaque plateforme a offrir et je suis en mesure d’apprécier voire embrasser ces différences. Dans la génération actuelle je possède les trois consoles et je les aime les trois pour des raisons différentes. Il y a de place pour les trois chez moi et il y aura également de la place avec la prochaine génération de consoles. Quand j’entends parler d’un Mario ou un God of War je suis aussi content que d’entendre parler de Halo. J’ai mes préférences de manette et d’interface mais pour le reste, je choisi donner aux jeux l’avant-scène, “it’s all about games”. Je me fous totalement de savoir que le PS5 sera légèrement plus puissante que la prochaine Xbox, je veux de bons et beaux jeux.

Naturellement je comprends que quelqu’un qui ne peut pas se permettre de se procurer les trois consoles sera peut-être tenté de les comparer en souhaitant se convaincre que son choix est le bon. Mais de ridiculiser les joueurs sur Xbox quand on préfère la PS4 c’est ridicule. Avec l’ajout du jeu “cross-play” entre consoles disons que ça calme les choses et ça ramène le débat à la bonne place, quels sont les bons jeux et pourquoi on les apprécient.

Ma résolution en 2020, moins m’intéresser aux chiffres de puissance des nouvelles consoles et beaucoup plus au catalogue de jeux.