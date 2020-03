Titre: Darksiders Genesis

Développeur: Airship Syndicate

Éditeur : THQ

Plateformes: PlayStation 4, Nintendo Switch, Google Stadia, Xbox One, Microsoft Windows

Type: Action Aventure

Date de sortie: 5 décembre 2019 sur PC et Stadia - 14 février sur PS4, Xbox One, et Nintendo Switch

Après la faillite et la fermeture de l'éditeur THQ, on croyait ne jamais voir la fin de l'histoire de la série Darksiders débutée en 2010. Tour de passe passe, THQ est de retour et deux nouveaux jeux vidéo Darksiders voient le jour en deux années consécutives. Si Darksiders 3 (paru en novembre 2018) s'inscrit dans la lignée des deux précédents titres de la série, Darksiders Genesis s'impose comme un spin-off et un antépisode.

À défaut de faire avancer l'histoire de la série principale, Darksiders Genesis permet d'étoffer l'univers. Dans cet épisode qui se déroule avant les événements de Darksiders 1, deux des quatre cavaliers de l'apocalypse (War et Strife) sont mandatés (par le Conseil Ardent) de trouver Lucifer qui menace l'équilibre entre les différents royaumes (Ciel, Terre, et Enfer). Changement de perspective avec une vue isométrique à la Diablo et incorporation du dernier des quatre cavaliers que l'on n'avait pas encore eu l'occasion d'incarner: Strife.

• L'ambiance Darksiders

• Bonne rejouabilité

• Très amusant en coopération

• Prix intéressant

• La caméra qui bloque dans les décors

• Bugs de collision

• Des énigmes vues et revues