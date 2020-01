Les gros titres...

Afin d’offrir une expérience de jeu supérieur aux amateurs de la franchise Final Fantasy, Square Enix a décidé de repousser de quelques semaines la sortie de FFVII Remake. Prévue pour le 3 mars prochain, l’équipe de Square Enix a opté pour la date du 10 avril 2020. Le producteur Yoshinori Kitase a présenté ses excuses aux amateurs et a laissé entendre que la date du 10 avril allait laisser suffisamment de temps à son équipe pour développer un titre à la hauteur des attentes des joueurs. Il faudra donc attendre encore quelques mois avant de pouvoir enfin se plonger dans ce ‘’remake’’ nouveau genre. Final Fantasy VII Remake est sera exclusif à la PS4 lors de sa sortie et il sera offert sur les autres consoles un an plus tard.