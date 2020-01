Les gros titres...

Décidément, les reports sont à la mode aujourd’hui pour Square Enix. Après l’annonce du report de Final Fantasy VII Remake c’est au tour du jeu Marvel’s Avengers de voir sa date de lancement repoussé. Cette fois, l’attente sera plus longue puisqu’il faudra patienter environ 4 mois de plus avant de pouvoir y jouer. C’est donc le 4 septembre 2020 que vous pourrez finalement mettre la main sur ce jeu attendu sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Le but de ce report est d’offrir du temps additionnel aux développeurs afin de travailler sur le projet et de peaufiner le titre.

“To that end, we will spend this additional development time focusing on fine tuning and polishing the game to the high standards our fans expect and deserve.”

Voici une bonne nouvelle pour les admirateurs qui auront un titre de qualité à jouer au début des classes.