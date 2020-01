Le plein d'infos sur vos séries télé - semaine du 19 janvier 2020

Calendrier, avis, bandes-annonces et nouvelles. Publié chaque dimanche.

Le calendrier de la semaine



Rappel pour ce soir (Dimanche le 19 jan.) : Retour de Batwoman (épisode 10, saison 1B) à 20h sur The CW / PIX / Showcase, retour de Supergirl (épisode 10, saison 5B) à 21h sur The CW / PIX / Showcase, début de la 10ième saison de Curb Your Enthusiasm à 22h sur HBO / Crave, début d' Avenue 5 à 22h sur HBO / Crave et début de 9-1-1: Lone Star à 20h sur Fox / CTV (10 épisodes) (le 2ième épisode sera diffusé demain, lundi le 20 janvier).

Mardi (21 jan.) : Début officiel de la 5ième saison de Legends of Tomorrow à 21h sur The CW / PIX / CTV Sci-Fi (15 épisodes).

Jeudi : La 2ième partie de Saint Seiya: Knights of the Zodiac s'amène sur Netflix (6 épisodes).

Vendredi : Dernière de The World According to Jeff Goldblum sur Disney+. Saison 2 confirmée.

Nouvelles en vrac & Bandes-Annonces

War of the Worlds a été confirmée pour une seconde saison. La première saison a été diffusée l'année dernière sur Canal+ et débutera le 16 février 2020 sur Epix.



FX a annoncé qu'Atlanta sera de retour en janvier 2021.



Showtime a renouvelé Shameless pour une 11ième et dernière saison.



Dave Bautista va rejoindre la distribution de la 2ième saison de See sur AppleTV+.



You aura une 3ième saison sur Netflix.



The CW confirme la refonte de "Superman and Lois" ainsi que "Walker, Texas Ranger".



House of The Dragon, la série dérivée de Game of Thrones, ne sera probablement pas diffusée avant 2022.



Une série sur Green Lantern pourrait voir le jour sur HBO Max.



NBC a dévoilé certains détails sur Peacock, sa future plateforme de distribution en flux continu. Peacock sera lancée le 15 juillet 2020 au prix de 10$ (USD) par mois. Une version gratuite accompagnée de publicités sera disponible.



The Walking Dead: Beyond World va débuter le 12 avril 2020 sur AMC.



AMC a confirmé une 6ième et dernière saison de Better Call Saul.



Facebook Watch annule les séries Limetown et Sorry For Your Loss.