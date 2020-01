Les gens de Techland ont annoncé via Twitter que le jeu Dying Lights 2 attendu avant l'été 2020 était désormais repoussé sans avoir de date précise. Dans le message, le développeur affirme avoir besoin de plus de temps de développement pour rencontrer les objectifs. Avec Cyberpunk 2077, Marvel's Avengers et Final Fantasy VII remake il s'agit déjà du 4e report de jeux importants en ce début de 2020.

