Les gros titres...

Le titre de Champion du Monde de l’édition 2020 du Six Invitational sera bientôt attribué. En fait, il faudra patienter à la semaine du 7 au 16 février à Montréal avant de connaitre l’équipe gagnante de la modique cagnotte de 3 millions de dollars.

‘’La compétition de cette année aura pour récompense un cashprize record de 3 millions de dollars, constitué à 30% par des revenus engendrés par le Battle Pass "Road to S.I. 2020".

Le Six Invitational 2020 se déroulera à la Place Bell de Montréal (Canada) du 7 au 16 février. Le programme de la compétition et le guide de l'événement sont disponibles sur le site officiel de Rainbow Six Siege.

L'agenda de l'événement se décompose ainsi :

• Du 7 au 9 février : Phases de groupes hors-ligne*

• Du 11 au 12 février : Deux premiers jours des playoffs hors-ligne*

• Du vendredi 14 (11h30) au dimanche 16 février (21h00) : Deux derniers jours des playoffs et Grande Finale sur place.

*Hors ligne : non ouvert au public.

Cette édition sera également marquée par de nouvelles annonces, au sujet du contenu de l'Année 5 de Tom Clancy's Rainbow Six Siege qui incluront notamment la future Opération à venir et certaines nouveautés présentées par l'équipe de développement à l'origine du jeu, au cours de panels dédiés.

Vous pourrez suivre le Six Invitational 2020 depuis les phases de groupes jusqu'à la finale ainsi que les annonces majeures en direct sur Twitch, YouTube.

Les seize équipes en lice pour tenter de remporter le titre de Champion du Monde de l'Année 4 de Tom Clancy's Rainbow Six, lors du Six Invitational 2020, sont les équipes gagnantes de diverses compétitions Esports officielles. La liste complète des participants est à retrouver ci-dessous :

• Les vainqueurs du Six Major Raleigh : Team Empire (Europe)

• Les vainqueurs de la DreamHack Montréal : Team SoloMid (Amérique du Nord)

• Les finalistes de la Pro League : Giants Gaming (Asie-Pacifique)

• Les finalistes de la Pro League : Wildcard Gaming (Asie-Pacifique)

• Les finalistes de la Pro League : Rogue (Europe)

• Les finalistes de la Pro League : Natus Vincere (Europe)

• Les finalistes de la Pro League : FaZe Clan (Amérique Latine)

• Les finalistes de la Pro League : Ninjas in Pyjamas (Amérique Latine)

• Les finalistes de la Pro League : DarkZero Esports (Amerique du Nord)

• Les finalistes de la Pro League : Team Reciprocity (Amerique du Nord)

• OGA PIT Minor : Team Liquid (Amérique Latine)

• Qualification européenne en ligne : BDS esport

• Qualification nord-américaine en ligne : Spacestation Gaming

• Qualification latino-américaine en ligne : MIBR

• Qualification APAC en ligne : Fnatic

• Invitation : G2 Esports (Europe)