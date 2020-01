Les gros titres...

Vous faites parties des joueurs qui attendent avec impatience la sortie de la prochaine aventure de Bob l’Eponge? Eh bien, Nintendo a dévoilé la date de sortie du jeu dans un courriel annonçant les prochaines sorties sur Nintendo Switch. Il faudra patienter jusqu’au 22 mai 2020 avant de pouvoir faire l’acquisition du titre. Ainsi, le ‘’remake’, de Bob l’Eponge : Bataille pour Bikini Bottom- Rehydrated, un jeu sorti en 2004 sur PS2, Xbox et GameCube sera disponible juste à temps pour occuper les enfants pendant que les parents se prépareront à affronter la nouvelle aventure du jeu The Last of Us : Part 2. LE titre de THQ Nordic sera disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.