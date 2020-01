Crave enfin en français! 6 000 heures de contenu en français dès le 28 janvier

Alors que plusieurs cherchaient des alternatives canadiennes au service Neflix s'est imposé le service Crave de Bell. Mais au Québec son adoption a été très lente en raison du manque de contenu francophone. Voilà que les choses sont sur le point de changer avec l'annonce d'aujourd'hui qui confirme l'ajout de de 6 000 heures de contenu en français dès le 28 janvier.

Voici un extrait du communiqué:

Les francophones de partout au pays pourront notamment profiter d'un accès exclusif à des productions originales de chez nous, aux titres de HBO et de SHOWTIME ainsi qu'à la programmation de SUPER ÉCRAN. Bell Média confirme également que dans le cadre de son entente exclusive à long terme avec Warner Bros. International Television Distribution, elle a obtenu les droits de langue française pour des contenus originaux de HBO Max qui seront disponibles sur Crave plus tard en 2020. Crave en français, c'est une offre colossale et diversifiée où chacun pourra y trouver son compte.