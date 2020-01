DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

C’est le 17 mars prochain que sera disponible le plus récent opus de la franchise MLB The Show. Afin de vous donner un avant-goût du printemps et de la prochaine saison de baseball qui s’en vient tranquillement et question de vous faire oublier l’hiver, voici la toute première bande-annonce de ‘’gameplay’’du jeu MLB The Show 20. Vous allez remarquer le joueur d’arrêt-court et deuxième but des Cubs de Chicago, Javier Baez qui trône sur le dessus de la jaquette du jeu. Cette année, le titre de San Diego Studio célèbre son 15e anniversaire et pour célébrer l’occasion MLB The Show 20 aura plus de modes de jeu, plus de personnalisations, SIE San Diego Studio vous promet encore la meilleure expérience de jeu sur le marché. Marquez la date du 17 mars (date de la Sain-Patrick) sur votre calendrier, vous pouvez dès maintenant précommander le jeu sur PS4.