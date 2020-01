Boruto - Naruto Next Generations sur Amazon Prime Video

Dernièrement se sont ajoutés sur le service Amazon Prime Video 40 épisodes de l’animé japonais Boruto - Naruto Next Generations en français SVP! Si vous n’étiez pas au courant, il s’agit de la suite directe de l’excellente série Naruto Shippuden qui met l’emphase cette fois sur la nouvelle génération de guerriers ninjas de Konoha et dont le fils de Naruto, Boruto, en est le protagoniste.

La série Boruto est un peu différente du tempo que nous a habitué Shippuden avec ses nombreux combats violents et la tension entre les personnages. Ici, on présente avec légèreté et humour progressivement l’ensemble des personnages qui croiseront notre route. Il est d’ailleurs très amusant de découvrir qui est le fils de ou la fille de, ce qui laisse souvent place à de grandes surprises. Même chose pour les dirigeants du village qui sont tous et toutes des personnages que nous avons croisés plus jeune. C’est le cas de Naruto, le père de Boruto qui est l’hockage ou le dirigeant du village accompagné de plusieurs autres personnages dont Sasuke.

Le village Konoha a bien changé dans cette série en devenant une ville moderne avec télévisions, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, trains et téléphones cellulaires, il n’en demeure pas moins reconnaissable et c’est avec un plaisir que nous le revisitons ainsi que les autres villages connus de la série précédente qui ont également beaucoup changé.

Comme je mentionnais au début, la série se concentre sur les enfants ninja du village inscrits à l’académie pour parfaire leurs connaissances. La toile de fond est le côté rebelle de Boruto face à l’autorité de son père autant comme chef du village que comme père en raison principalement de l’absence de ce dernier étant donné ses occupations. Progressivement Boruto comprendra mieux qui est réellement Naruto et la difficulté de la tâche d’hockage alors qu’une nouvelle menace sans précédent frappe Konoha en paix depuis plusieurs années maintenant.

En gros, j’adore cette série Boruto - Naruto Next Generations très divertissante et bien conçue. La musique, tout comme pour les deux séries précédentes est toujours au point venant en appui. Pour le moment, la série Boruto ne comporte que très peu de « fillers » ces épisodes bouche-trou sans incidences sur l’histoire principale, qui servent habituellement à ce qu’une série diffusée une fois semaine attende l’écriture du manga en retard. Il s’agit d’un « must » pour les amateurs d’animés japonais. Vivement l’ajout des 100 autres épisodes sur Amazon!