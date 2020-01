DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Décidément, l’étoile de la compagnie Sonos a bien pâli dernièrement avec deux histoires coup sur coup qui n’ont pas plu aux consommateurs et amateurs de la marque. Aux fins de rappel, Sonos propose une ligne de haut-parleurs connectés qui se contrôlent à l’aide d’une application.

D’abord, c’est l’histoire du programme de remplacement de haut-parleurs de première génération qui invitait les possesseurs à remplacer un ancien pour un nouveau haut-parleur en obtenant un crédit. Mais dans un monde où l’environnement commence préoccuper, pour profiter de la promotion il fallait activer la fonction de recyclage, laquelle rendait le haut-parleur complètement inutilisable via une mise à jour. Une obsolescence obligée à peine voilée rendant impossible la vente sur le marché seconde main d’un haut-parleur jusque-là totalement viable. La compagnie avait alors cafouillé sur les réseaux sociaux tentant d’expliquer sa position avant de finalement changer le programme.

La dernière histoire remonte à quelques jours seulement alors que Sonos annonçait la fin du support des haut-parleurs de première génération qualifiés par « legacy », soit plus de 10 ans. Le message de Sonos annonçait qu’à compter du mois de mai prochain, ces haut-parleurs pourtant fonctionnels n’auraient plus droit à des mises à jour. Les utilisateurs ont rapidement fait le lien entre le fait que ces haut-parleurs sans mise à niveau pourraient rapidement cesser d’être reconnus par l’application donc inutilisable de manière volontaire ou non par Sonos. Après de nombreux commentaires négatifs d’utilisateurs une belle séance de patinage artistique de Sonos c’est le président Patrick Spence qui est sorti pour préciser que Sonos comprenait que plusieurs ont investi des sommes d’argent importantes dans leur écosystème Sonos et que la compagnie allait tenter de supporter le plus longtemps possible les anciennes caisses. Pas une grande promesse donc de Spence qui a voulu simplement calmer le jeu.

Il faudra voir la suite des choses pour Sonos qui tient en otage les amateurs obligés de suivre ce que l’application reconnait ou non. Dossier à suivre en 2020.