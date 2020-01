DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Nous avons appris qu'Atari avait signé un accord avec GSD Group pour acquérir les droits de construire et opérer des hôtels Atari sur le thème du jeu vidéo aux États-Unis. Le premier hôtel Atari devrait ouvrir ses portes au printemps 2020 à Phoenix, AZ, suivi immédiatement par Austin, TX, Chicago, IL, Denver, CO, Las Vegas, NV, San Francisco, CA, San Jose, CA et Seattle, WA .

Les hôtels Atari exploités par GSD Group proposeront du divertissement centré autour des jeux vidéo traditionnels de même que VR et AR (réalité virtuelle et augmentée) et ce pour tous âges et tous types de joueurs. Certains hôtels comporteront également des salles et des studios ultramodernes pour accueillir les événements d'esports.